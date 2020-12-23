68-летний специалист – главный претендент на пост наставника "канареек", утверждает 20 Minutes.

Мбаппе стал вторым в голосовании за лучшего спортсмена Франции

На профессиональном уровне Доменек не тренировал с 2010 года, когда сборная Франции под его руководством провалила Мундиаль (1 очко в группе с Уругваем, Мексикой и ЮАР). На ЧМ-2006 "трехцветные" с ним во главе стали финалистом Кубка мира. В 2016-2019 гг. Доменек работал со сборной региона Бретань. Правда, эта команда не имеет официального статуса в УЕФА и ФИФА.

К слову, Нант в данный момент занимает 15-е место в Лиге 1, набрав 15 очков. Зону вылета "канарейки" опережают всего на 3 пункта.

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