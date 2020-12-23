Доменек може відновити кар'єру в Нанті – він не тренував 10 років
Колишній керманич збірної Франції Раймон Доменек близький до призначення головним тренером Нанта.
68-річний фахівець – головний претендент на посаду наставника "канарок", стверджує 20 Minutes.
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На професіональному рівні Доменек не тренував із 2010 року, коли збірна Франції під його керівництвом провалила Мундіаль (1 очко в групі з Уругваєм, Мексикою і ПАР). На ЧС-2006 "триколірні" з ним на чолі стали фіналістом Кубка світу. У 2016-2019 рр. Доменек працював зі збірною регіону Бретань. Щоправда, ця команда не має офіційного статусу в УЄФА та ФІФА.
До слова, Нант наразі посідає 15-те місце в Лізі 1, набравши 15 очок. Зону вильоту "канарки" випереджають усього на 3 пункти.
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