68-річний фахівець – головний претендент на посаду наставника "канарок", стверджує 20 Minutes.

Мбаппе став другим у голосуванні за найкращого спортсмена Франції

На професіональному рівні Доменек не тренував із 2010 року, коли збірна Франції під його керівництвом провалила Мундіаль (1 очко в групі з Уругваєм, Мексикою і ПАР). На ЧС-2006 "триколірні" з ним на чолі стали фіналістом Кубка світу. У 2016-2019 рр. Доменек працював зі збірною регіону Бретань. Щоправда, ця команда не має офіційного статусу в УЄФА та ФІФА.

До слова, Нант наразі посідає 15-те місце в Лізі 1, набравши 15 очок. Зону вильоту "канарки" випереджають усього на 3 пункти.

"Найгірший тренер Франції із часів Людовіка XVI". Раймон Доменек – трагедія Астролога