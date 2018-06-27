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Домашні матчі Десни транслюватимуть телеканали Футбол 1/2

26 червня 21:23 133 Читать на русском
Домашні матчі Десни транслюватимуть телеканали Футбол 1/2
ФК Десна / Фото з сайту клубу

Чернігівська Десна співпрацюватиме з телеканалами Футбол 1/2 для трансляції домашніх матчів команди.

"Керівництво клубу Десна прийняло рішення про співпрацю з телеканалами Футбол 1/2.

Тепер всі домашні матчі Десни будуть показані на рівні європейського класу, а клуб, зі свого боку, буде намагатися відповідати високим стандартам – від самої гри до підтримки уболівальників", – цитує гендиректора Десни Дениса Краснова офіційний сайт клубу.

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"На домашніх матчах Десни завжди повні трибуни. Це дуже важливо для нас як для транслятора. Коли на стадіоні аншлаг, глядачі біля екранів відчувають атмосферу справжнього футбольного свята", – додав директор телеканалів Футбол 1/2 Олександр Денисов.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Десна вийшла в Прем'єр-лігу.

Теги
Футбол 2 Десна Десна Олександр Денисов Футбол 1
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