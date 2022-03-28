Главный тренер сборной Канады Джон Гердман высказался после победы над Ямайкой в предпоследнем туре отбора на ЧМ-2022, что позволило его команде напрямую квалифицироваться на Мундиаль.

"Я все еще не могу в это поверить. Пытался верить, но теперь, когда это произошло, у меня нет слов.

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Канадцы… Мы выигрывали финалы Лиги чемпионов, у нас есть молодой парень (Альфонсо Дэвиса – прим.), который выступает за Баварию. У нас есть канадские футболисты, играющие в Европе на всех уровнях. Мы, канадцы, вышли на чемпионат мира.

Мы, футбольная страна, именно этого всегда хотели. Мы хотели уважения. Хотели, чтобы народ поверил, что мы – футбольная страна, и это доказали", – цитирует Гердмана Yahoo Sports .

Напомним, "кленовые" только во второй раз в истории будут играть на чемпионате мира. Дебют их прошел еще в 1986 году. Тогда канадцы не смогли набрать даже очко, проиграв все три матча группы сборным СССР, Франции и Венгрии.