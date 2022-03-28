Головний тренер збірної Канади Джон Гердман висловився після звитяги над Ямайкою в передостанньому турі відбору на ЧС-2022, що дозволило його команді напряму кваліфікуватись на Мундіаль.

"Я все ще не можу в це повірити. Намагався вірити, але тепер, коли це сталося, у мене немає слів.

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Канадці… Ми вигравали фінали Ліги чемпіонів, ми маємо молодого хлопця (Альфонсо Девіса – прим.), який виступає за Баварію. У нас є канадські футболісти, які грають у Європі на всіх рівнях. Ми, канадці, вийшли на чемпіонат світу.

Ми, футбольна країна, саме цього завжди хотіли. Ми хотіли пошани. Хотіли, щоб народ повірив, що ми – футбольна країна, і ми це довели", – цитує Гердмана Yahoo Sports.

Нагадаємо, "кленові" лише вдруге в історії гратимуть на чемпіонаті світу. Дебют їхній відбувся ще в 1986 році. Тоді канадці не змогли набрати бодай очко, програвши усі три матчі групи збірним СРСР, Франції та Угорщини.

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