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Додо зацікавив ПСЖ – Баварія запропонувала за бразильця 20 мільйонів, Шахтар хоче більше

20:41 1419 Читать на русском
Додо зацікавив ПСЖ – Баварія запропонувала за бразильця 20 мільйонів, Шахтар хоче більше
Додо / ФК Шахтар

Оборонець донецького Шахтаря Додо потрапив до сфери зацікавлень французького Парі Сен-Жермен. Альтернативний варіант є одноклубником Руслана Маліновського.

Парижани розглядають варіант із підписанням бразильця з УПЛ, повідомляє Le 10 Sport.

Шахтар відреагував на інтерес Баварії до своїх талантів

Спортивний директор ПСЖ Леонардо розпочав пошук виконавця, який замінить на Парк де Пренс Тому Меньє. Бельгієць влітку піде з ПСЖ у статусі вільного агента. Шахтар нібито прагне отримати за Додо 30 млн євро після того, як відхилив пропозицію від мюнхенської Баварії на 20 млн. Альтернативний варіант підсилення Парижа – правий оборонець Аталанти з Бергамо Тімоті Кастань. Transfermarkt оцінив його на 16 млн у євровалюті.

До слова, в нинішньому сезоні Додо провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 4 результативні передачі. Понад два роки тому "гірники" віддали за бразильця усього 2 млн євро.

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