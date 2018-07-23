Додо піде в оренду за умови гарантії ігрової практики, центрфорварда Шахтар не шукає, – Палкін

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів журналістам про те, чи можливі ще якісь зміни у складі команди.

"Якщо ми отримаємо 100-відсоткову гарантію, що він буде грати фактично більшість матчів у клубі, в який він теоретично може піти, то тільки тоді він піде. Адже він дуже перспективний хлопець, молодий, він на 5 років молодший за Данченка та Бутка. Ці гравці зі значним досвідом. Але знову ж таки, якщо не буде впевненості, що він гратиме достатньо матчів, то не піде і залишиться", – сказав він журналістам у понеділок, відповідаючи на питання Футбол 24.

Палкін також припустив, що ще 1-2 гравці Шахтаря можуть піти в оренду. Відповідаючи на питання щодо можливого підсилення позиції центрального нападника, гендиректор Шахтаря зазначив, що наразі клуб такого не планує.

Палкін вважає, що на цей час краще за всіх серед новачків адаптувався Фернандо. "Та я впевнений, що всі хлопці адаптуються якомога швидше, та будуть демонструвати гарний футбол", – сподівається він.

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