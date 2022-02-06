Ливерпуль уверенно обыграл Кардифф в Кубке Англии – Диас отметился ассистом в дебютном матче
Ливерпуль не испытал проблем в поединке против Кардиффа в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.
Кубок Англии 2021/22, 1/16 финала
Ливерпуль – Кардифф – 3:1
Голы: Жота, 53, Минамино, 68, Эллиот, 76 – Колвилл, 80
Еще одним участником 1/8 финала Кубка Англии стал Ливерпуль. Мерсисайдцы довольно легко обыграли представителя Чемпионшипа – Кардиффа. Первая половина завершилась без голов, а вот у второй Жота открыл счет в самом дебюте, замкнув навес Александер-Арнольда со штрафного. А на 58 минуте произошла двойная замена – на поле вышел новичок "красных" Луис Диас и Харви Эллиот, вернувшийся после тяжелой травмы.
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Именно эти замены стали ключевыми. Сначала Диас классно разобрался с защитниками на пятачке и выкатил в центр, а Минамино расстрелял ворота соперника. Эллиот же красиво забил третий гол, первым касанием приняв передачу Робертсона, а вторым пробив в угол ворот. Колвилл один мяч отыграл, но Ливерпуль довел матч до победы.
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