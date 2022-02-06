Ливерпуль не испытал проблем в поединке против Кардиффа в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Кубок Англии 2021/22, 1/16 финала

Ливерпуль – Кардифф – 3:1

Голы: Жота, 53, Минамино, 68, Эллиот, 76 – Колвилл, 80

Еще одним участником 1/8 финала Кубка Англии стал Ливерпуль. Мерсисайдцы довольно легко обыграли представителя Чемпионшипа – Кардиффа. Первая половина завершилась без голов, а вот у второй Жота открыл счет в самом дебюте, замкнув навес Александер-Арнольда со штрафного. А на 58 минуте произошла двойная замена – на поле вышел новичок "красных" Луис Диас и Харви Эллиот, вернувшийся после тяжелой травмы.

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Welcome to Anfield, @LuisFDiaz19



Some tidy footwork as he puts it on a plate for @takumina0116, who makes no mistake #EmiratesFACup pic.twitter.com/ml5RAywrHB — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022

Welcome to Anfield, @LuisFDiaz19



Some tidy footwork as he puts it on a plate for @takumina0116, who makes no mistake #EmiratesFACup pic.twitter.com/ml5RAywrHB — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022

Именно эти замены стали ключевыми. Сначала Диас классно разобрался с защитниками на пятачке и выкатил в центр, а Минамино расстрелял ворота соперника. Эллиот же красиво забил третий гол, первым касанием приняв передачу Робертсона, а вторым пробив в угол ворот. Колвилл один мяч отыграл, но Ливерпуль довел матч до победы.

Harvey Elliott that is outrageous



What a way to mark your return #EmiratesFACup pic.twitter.com/oSGJ8MOHGO — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022

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