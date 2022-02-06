"Цей матч оточувало безліч милих маленьких історій. Він був по-справжньому складним. Але все скінчилося добре, тому день вдався.

Ліверпуль впевнено обіграв Кардіфф у Кубку Англії – Діас відзначився асистом в дебютному матчі

Луїс Діас вийшов, отримав забій та поріз. Всі тепер кажуть йому: "Ласкаво просимо до Англії". Шрам залишиться, тому він запам'ятає, яким був його перший матч. Харві Елліоту не пощастило з травмою, але пощастило з процесом відновлення. Він чудово впорався із ситуацією, як і медштаб.

Він безстрашний хлопець та чудовий футболіст. Немає нічого хорошого в тому, щоб отримати таку травму, але коли ти молодий, то можеш впоратися з нею. І йому це вдалось. Тепер він грає та перебуває в повному порядку", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, для Діаса це був перший поєдинок у футболці "червоних", він ще й асистував. Португалець перебрався в Ліверпуль з Порту тиждень тому за 40 мільйонів фунтів.

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