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"До побачення, завтра квитки і додому": Костишин розповів, як не спав через Кучеревського

30 квітня 15:29 559 Читать на русском
"До побачення, завтра квитки і додому": Костишин розповів, як не спав через Кучеревського
Євген Кучеревський / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Колоса Руслан Костишин розповів про специфічне почуття гумору у колишнього наставника Дніпра Євгена Кучеревського.

"Прилетіли ми якось на збір до Туреччини, а на наступний день матч проти Крильєв Совєтов. Ми помчали на емоціях і... програли 2:7. Увечері збори, Кучеревський називає шість футболістів, серед яких і я.

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Каже: "Все, до побачення, завтра квитки і додому". А я лише півроку в команді. Фішка в тому, що я найкращий бомбардир першого збору в Словаччині, а він мене виганяє. Ніч не сплю, думаю: "Ось награвся в Дніпрі". Вранці виходимо на сніданок, Кучеревський йде назустріч і сміється. Запитує: "Що, не спав? Нічого страшного". Просто приколовся над нами", – сказав Костишин в інтерв'ю YouYube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, Руслан виступав за Дніпро з 2002 по 2007 роки – за цей період він встиг виграти з клубом бронзові медалі української першості та стати фіналістом Кубка України.

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