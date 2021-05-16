"Если коротко – эта игра отражает весь наш сезон. Много хороших вещей, но нас наказывают за первую ошибку, и приходится работать как сумасшедшие. В конце концов, нам понадобился даже Алиссон, чтобы разобраться! Это невероятный удар головой. Я никогда не видел ничего похожего , хорошая техника. До конца не верил в то, что я видел.

Безумие имени Алиссона в видеообзоре матча Вест Бромвич – Ливерпуль – 1:2

Мы остаемся в гонке за ЛЧ, борьба продолжается. Вест Бром отдал все, их профессионализм усложнил нам задачу. Но мы сделали свое дело, и все было хорошо.

Мы близки с Алиссоном, и я понимаю, что это просто невероятно для него. Очень трогательно. Это всего лишь футбол, но для нас он означает весь мир. Теперь давайте продолжим. Мы должны посмотреть на свои возможности. Надо убедиться, что мы готовы к Бернли. Наша последняя неделя сезона выглядит очень захватывающей", – цитирует Клоппа ВВС.

Ливерпуль в добавленное время вырвал победу у Вест Бромвича – шедевр Алиссона спасает шансы "красных" на ЛЧ