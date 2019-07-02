Днепр прекращает существование

Днепровский Днепр не заявился на новый чемпионат Украины среди любительских коллективов. Это может означать конец истории легендарного клуба.

В перечне команд, стартующих в новом чемпионате среди любителей, не оказалось "сине-бело-голубых".

Днепр, который мы потеряли

"Насколько мне известно, тренеры Днепра уже переведены в "дубль" СК. Игроки – тоже в "дубле". Некоторых отпустили свободными агентами", – прокомментировал Футбол 24 Евгений Переверзев (Юджин), один из самых известных фанатов Днепра.

Напомним, что проблемы в Днепре начались 5 лет назад. Сначала с днепрян несколько раз снимали очки из-за долгов перед экс-тренером Хуанде Рамосом и его тренерским штабом. По итогам сезона 2016/17 клуб занял 11-е место в УПЛ и вылетел в Первую лигу. Однако, решением ФИФА был переведен во второй дивизион.

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В сезоне 2017/18 Днепр выступал в группе Б. Команду покинули многие игроки – большинство из них оказались в СК Днепр-1, который тоже связывают с владельцем Днепра Игорем Коломойским. Зато основу команды составили вчерашние дублеры и юноши из академии. Еще через год клуб лишили профессионального статуса и сезон 2018/19 днепряне начали в любительском чемпионате, имея -3 очка.

Днепр был основан в 1918 году. В советское время клуб дважды становился чемпионом страны (1983, 1988), а также завоевал Кубок и Суперкубок СССР в 1989 году. Также днепряне становились вице-чемпионами Украины в сезонах 1992/93 и 2013/14. Последний весомый успех команды связан с Лигой Европы: в сезоне 2014/15 Днепр играл в финале турнира, где уступил испанской Севилье (2:3).

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