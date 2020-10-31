Якби все сталося так, як пророчили журналісти та експерти перед чемпіонатом, зустріч між СК Дніпром-1 та Динамо стала б центральною в турі УПЛ. Дніпровцям пророчили боротьбу за Лігу Європи як мінімум – чому б ні, коли це один з небагатьох клубів, який підписує футболістів за реальні гроші. Склад у "спортклубівців" потужний, однак у стартових п'яти турах вони не здобули жодної перемоги. Навіть прихід Ігора Йовічевіча на зміну Дмитру Михайленку одразу не приніс успіху "жовто-чорним", але згодом його підопічних прорвало – в останніх двох матчах СК Дніпро-1 набрав шість очок, перегравши Десну та Львів. Причому перегравши не в муках, а красиво та переконливо.

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Довгий час дніпровцям не щастило – вони пропустили 12 голів, награвши менше, ніж на 8 голів у свої ворота. При цьому оборона допускала по них не дуже багато ударів, однак у Сарнавського все одно виникали проблеми. З часом статистика вирівнялась і навіть стала переважати реальні показники, тож зачепитися за Лігу Європи "жовто-чорним" ще до снаги. До п'ятої позиції всього чотири залікових бали, конкуренти неодмінно втрачатимуть багато, але бажано було б сьогодні не програти Динамо. Тут би і знадобився домашній матч, адже втомленим киянам довелося б провести два виїзди за чотири дні – втім, керівництво погодилось на прохання перенести зустріч у столицю, аби "біло-сині" краще підготувались до Барси.

Для динамівців останній тиждень був дуже важким. Спочатку був нервовий поєдинок з Олександрією, де при тотальній перевазі кияни могли втратити очки на останніх хвилинах, а далі стався виїзд у Будапешт. Там підопічні Мірчі Луческу втратили перемогу після переконливих 2:0 до перерви, серйозно ускладнивши собі життя в боротьбі за третє місце. Крім того, коронавірус викосив зі складу спочатку Миколенка з Бущаном, а тепер і Бойка, однак вже у вівторок команді доведеться грати проти Барселони. Словом, тренерському штабу та футболістам Динамо зараз не позаздриш.

Втім, сподіватися на осічку киян середнякам важко. Досі "біло-сині" не знали поразок в УПЛ, віддавши очки тільки Зорі та Десні – але це сталося досить випадково. У динамівців найкраща оборона чемпіонату (всього три пропущених голи), хоча там катастрофічна кадрова ситуація. Та і загалом, за більшістю очікуваних показників Динамо є беззаперечним лідером чемпіонату.

Проблем, однак, вистачає, а головною з них виступає періодична втрата контролю над матчем. Іноді її можна пояснити – так, з Ференцварошем підопічні Мірчі Луческу просто втомилися після 60-ї хвилини, а замін не було. Втім, обвали в інтенсивності, точності або якості позиційної роботи часто трапляються і на старті, і в середині зустрічі. До цього додається вразливість під високим пресингом, слабке просування м'яча від центрбеків і звичайні індивідуальні помилки – вони логічні, адже у Динамо дуже молода команда. Словом, кусати "біло-синіх" є за що, але для цього потрібно мати зуби.

Кадрова ситуація

В лазареті: Бурда, Тимчик, Костевич (травми), Бущан, Бойко, Миколенко (самоізоляція)

Дискваліфіковані: Шапаренко (Динамо)

Відсутні з інших причин: Булеца, Дубінчак (СК Дніпро-1; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Динамо

СК Дніпро-1: Сарнавський – Тейлор, Логінов, Дуглас, Цуріков – Піхальонок, Ігнатенко – Назаренко, Когут, Цуріков – Довбик

Динамо: Нещерет – Кендзьора, Попов, Забарний, Караваєв – Сидорчук, Шепелєв – Родрігес, Буяльський, Вербіч – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

СК Дніпро-1 зараз на ходу, а кадрові втрати некритичні – Булеца та Дубінчак приносять користь, але у них є більш-менш рівноцінна заміна. При цьому втомлені динамівці явно будуть економити сили й уникатимуть жорстких стиків. Діри в обороні Динамо та резервний голкіпер на воротах киян також сприяють атаці дніпровців – а ті в останніх трьох турах менше двох голів не забивали. Словом, можна очікувати на забиті м'ячі з боку "жовто-чорних".

Втім, на більше поки що розраховувати важко. Навіть Зоря з Десною відверто відскочили на НСК, та і Ференцварош, великою мірою, відігрався випадково. Так, у Динамо є певні проблеми, але назвати їх критичними в рамках УПЛ важко – поки що ніхто з команд рівня СК Дніпро-1 не зміг за них покарати. Надзвичайно потужна лінія півзахисту залишає суперників без м'яча навіть у ЛЧ, тож не дивно, що у киян друга за результативністю атака чемпіонату.

Враховуючи всі ці фактори, слід очікувати непросту, але заслужену перемогу Динамо.

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