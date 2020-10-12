Экс-форвард Динамо Виктор Леоненко не слишком впечатлен выступлениями Украины в матчах против Германии (1:2) и Франции (1:7).

Эксперт поделился своими мыслями в эфире программы Великий футбол.

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"Я не люблю гадать, но считаю, что пошли черные дни для сборной. Литвы и Люксембурга уже нет. Хорошо, что поставили на место. Ту же молодежь проверили. С Германией отрезками сборная понравилась", – заявил Леоненко.

Напомним, во вторник сборная Украины завершит сложный октябрьский сбор матчем против Испании. Первая очная встреча завершилась разгромом команды Шевченко со счетом 0:4.

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