"Для збірної України пішли чорні дні": Леоненко дав неоднозначну оцінку команді Шевченка за матчі проти топ-команд
Екс-форвард Динамо Віктор Леоненко не надто вражений виступами України у матчах проти Німеччини (1:2) та Франції (1:7).
Експерт поділився своїми думками у ефірі програми Великий Футбол.
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"Я не люблю гадати, але вважаю, що пішли чорні дні для збірної. Литви і Люксембурга вже немає. Добре, що поставили на місце. Ту ж молодь перевірили. З Німеччиною відрізками збірна сподобалася", – заявив Леоненко.
Нагадаємо, у вівторок збірна України завершить складний жовтневий збір матчем проти Іспанії. Перша очна зустріч завершилася розгромом команди Шевченка з рахунком 0:4.
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