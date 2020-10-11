"Потеря такого игрока как Малиновский очень ощутима для нас, но такая ситуация. Буду готовить команду с теми игроками, которые есть в распоряжении. Реакция уже была очень хорошей против Германии, ребята вышли с совсем другим настроением, мы много об этом говорили.

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Мы не имеем никакого преимущества против таких команд, ведь все еще отстаем. Качество и подбор футболистов у них значительно лучше, каждый играет в топ-клубах.

За счет чего мы можем где-то попробовать с ними конкурировать? Нужно включать 100-процентные усилия, если не больше, строить игру определенным образом. Мы немного изменили структуру, организацию игры. Считаю, что ребята выполнили все практически идеально", – заявил Шевченко в комментарии Великому Футболу.

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