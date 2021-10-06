"Для меня этот вызов был неожиданным": Пихалёнок не скрывает удивления из-за приглашения в сборную Украины
Хавбек сборной Украины Александр Пихалёнок поделился эмоциями от вызова в национальную команду.
"Это мечта каждого футболиста попасть в национальную сборную. Команда хорошо меня приняла. Я многих знаю, и в Шахтере многих знал, общался с ними. Вот с динамовскими ребятами общался. С тренером хорошо поговорили.
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Петраков? Он мне немного рассказал, провел тактические занятия с командой. В процесс входить не сложно, так как у нас идет сезон. Для меня неожиданным был этот вызов. Вообще, я мечтал очень сюда попасть. Каждый сюда мечтает попасть", – рассказал Пихалёнок в комментарии пресс-службе УАФ.
Напомним, что в октябре сборная Украины проведет два матча отбора к ЧМ-2022: 9 октября – против финнов на выезде, а 12 октября – с командой Боснии и Герцеговины дома.
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