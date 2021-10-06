"Це мрія кожного футболіста потрапити в національну збірну. Команда добре мене прийняла. Я багатьох знаю, і в Шахтарі багатьох знав, спілкувався з ними. Ось з динамівськими хлопцями спілкувався. З тренером добре поговорили.

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Петраков? Він мені трохи розповів, провів тактичні заняття з командою. В процес входити нескладно, оскільки в нас іде сезон. Для мене несподіваним був цей виклик. Взагалі, я мріяв дуже сюди потрапити. Кожен сюди мріє потрапити", – розповів Піхальонок у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, що в жовтні збірна України проведе два матчі відбору до ЧС-2022: 9 жовтня – проти фінів на виїзді, а 12 жовтня – із командою Боснії і Герцеговини вдома.

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