"Сейчас не лучшие времена для сборной Франции, но у нас есть уверенность перед матчем с Украиной. Хотя у нас и не так много сил, но мы делаем все возможное и тренируемся. Сделаем все возможное, чтобы показать наш максимум.

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У нас есть прекрасная возможность продемонстрировать хорошую игру, но это работа всей команды. Возникнут определенные сложности, но это общая ответственность – добыть нужный результат. Все зависит от различных условий и подготовки. Нам нужно поработать над контролем мяча – это главное. Поединок с Украиной – важнейший для нас.

Я хотел бы выделить Бущана и Пятова. Отдельно не могу назвать кого-то из полевых игроков, но мы очень уважаем сборную Украины и ожидаем очень сложную игру", – сказал Льорис на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок между сборными Украины и Франции состоится уже сегодня, 4 сентября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45.

После четырех раундов квалификации ЧМ-2022 Украина расположилась на второй строчке турнирной таблицы группы D, набрав 4 очка, Франция с 8-ю пунктами идет первой.

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