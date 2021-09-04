"У Кингсли Комана есть своя история в футболке сборной Франции, в которой, к сожалению, значительное место занимают травмы. Но игрок не сдался и не перешел в петанк (национальная французская игра, – прим.), как ему советовали после всех приключений. Пока есть Мбаппе, казалось, Коман вечно должен будет довольствоваться объедками.

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Но вот сейчас у него есть шанс избавиться от своеобразного дамоклова меча, который висит над ним в сборной. Травма Мбаппе очистила сцену для Комана и его качества дают все для того, чтобы он блеснул в матчах с Украиной и Финляндией. Вспомним нокаутирующий мощный удар Кингсли, отличные смены темпа и, главное, ответственность по отношению к возникающим моментам. Посмотрим на него в Киеве", – отмечает издание 20 minutes.

Напомним, поединок отбора ЧМ-2022 между сборными Украины и Франции состоится в Киеве уже сегодня, 4 сентября. Начало встречи в 21:45.

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