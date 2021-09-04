"Для Франції зараз не найкращі часи": Льоріс виділив ключових гравців збірної України
Голкіпер "трикольорових" Уго Льоріс поділився думками щодо протистояння з командою Олександра Петракова у рамках відбору на ЧС-2022.
"Зараз не найкращі часи для збірної Франції, але у нас є впевненість перед матчем з Україною. Хоч у нас і не так багато сил, але ми робимо все можливе і тренуємося. Зробимо все можливе, щоб показати наш максимум.
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У нас є чудова можливість продемонструвати хорошу гру, але це робота всієї команди. Виникнуть певні складності, але це спільна відповідальність – отримати потрібний результат. Все залежить від різних умов і підготовки. Нам потрібно попрацювати над контролем м'яча – це головне. Поєдинок з українцями – найважливіший для нас.
Я хотів би виділити Бущана і Пятова. Окремо не можу назвати когось із польових гравців, але ми дуже поважаємо збірну України і очікуємо на дуже складну гру", – сказав Льоріс на передматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Франції відбудеться вже сьогодні, 4 вересня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45.
Після чотирьох раундів кваліфікації ЧС-2022 Україна розташувалась на другій сходинці турнірної таблиці групи D, набравши 4 очки, Франція з 8-ма пунктами йде першою.