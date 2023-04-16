"Сделал ли Яремчук шаг назад, перейдя из Бенфики в Брюгге? Неправильно говорить, что везение или неудача имеет какую-то роль, но из тех матчей Брюгге в чемпионате Бельгии, что я видел, Роману иногда фатально не везло. Хотя фарт – это также уровень класса. Вот удалось бы ему забить пару мячей, и уже как-то жизнь наладилась бы. Такое случается с игроками, особенно нападающими – им нужно сбросить груз с плеч.

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Смену тренеров я не списывал бы на его проблемы. Это особая история. Там был наставник Карл Хуфкенс, затем англичанин Скотт Паркер, эксперимент с которым посреди сезона не сработал. Это не то, что нужно. Но точно проблема не в тренере.

Что Яремчуку делать дальше? Если будет хороший вариант с арендой, команда с определенными перспективами, то можно пойти в аренду. Поскольку продажа будет сейчас очень сложной. Его цена за трансфер из Бенфики была достаточно высокой (17 млн евро, – прим.), то есть мало за него не попросят.

А относительно шансов вернуться в Динамо... На самом деле, Суркис так себе это подтвердил. Он сказал, что если обе стороны не против, переход может состояться. Но это звучало неубедительно, тем более, что мы говорим о деньгах. Готово ли Динамо заплатить за трансфер Яремчука? Понятно, что за 17 миллионов его продавать не будут, но не меньше десяти. Для Динамо это нереально. Они и за пять сейчас никого не купят. Нет такой возможности", – сказал Моралес в комментарии FanDay.

Напомним, в текущем сезоне Яремчук провел за Брюгге 31 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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