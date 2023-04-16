"Чи зробив Яремчук крок назад, перейшовши з Бенфіки у Брюгге? Неправильно говорити, що везіння чи невдача має якусь роль, але з тих матчів Брюгге у чемпіонаті Бельгії, що я бачив, Роману іноді фатально не щастило. Хоча фарт – це також рівень класу. Ось вдалося б йому забити пару м'ячів, і вже якось життя налагодилося б. Таке трапляється з гравцями, особливо нападниками – їм потрібно скинути тягар із плечей.

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Зміну тренерів я не списував би на його проблеми. Це особлива історія. Там був наставник Карл Хуфкенс, потім англієць Скотт Паркер, експеримент з яким посеред сезону не спрацював. Це не те, що потрібне. Але точно проблема не у тренері.

Що Яремчуку робити далі? Якщо буде гарний варіант із орендою, команда з певними перспективами, то можна піти в оренду. Оскільки продаж буде зараз дуже складним. Його ціна за трансфер з Бенфіки була досить високою (17 млн євро, – прим.), тобто мало за нього не попросять.

А щодо шансів повернутись в Динамо... Насправді, Суркіс так собі це підтвердив. Він сказав, що якщо обидві сторони не проти, перехід може відбутися. Але це звучало непереконливо, тим більше, що ми говоримо про гроші. Чи готове Динамо заплатити за трансфер Яремчука? Зрозуміло, що за 17 мільйонів його продавати не будуть, але не менше десяти. Для Динамо це нереально. Вони й за п'ять зараз нікого не куплять. Нема такої можливості", – сказав Моралес у коментарі FanDay.

Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук провів за Брюгге 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 4 асисти.

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