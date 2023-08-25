"Как говорится, динамовцы наступили на те же грабли. Имею в виду беспомощность стопперов Сироты и Попова, которая повлияла на итоговый результат.

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Чем объяснить то, что Луческу никак не удается ликвидировать пробелы в центре защиты? Прежде всего, молодым возрастом защитников, а Попова еще буквально преследуют травмы, которые препятствуют прогрессу.

Что посоветовал бы Луческу? Позаботиться о приглашении опытного центрального защитника, который быстро бы навел порядок у своих владений. Надо быть реалистом: одного мастерства вратаря Бущана, который практически в одиночку спас киевлян от неприятностей в недавнем матче с греческим Арисом, явно недостаточно.

Кто из стопперов усилил бы Динамо? Евгений Хачериди! Но если серьезно, то киевлянам надо в сжатые сроки ликвидировать уязвимые места в защите. Иначе о каких-то стабильных успехах можно забыть.

Думаю, что киевляне заслуживали, по крайней мере, не проиграть. Все же, вчера они умело выбегали в атаку, была интенсивность, хватало голевых моментов. Однако все сводил на нет ненадежный тыл. В конце концов, счет поединка в Бухаресте – не критичен. Один забитый мяч в Стамбуле через неделю может все кардинально изменить. Поэтому для киевлян еще не все потеряно. Надо только воспользоваться тем, что обновленному Бешикташу еще не хватает сыгранности и порадовать надежностью в обороне", – сказал Михалик в комментарии Sport.ua.

Напомним, в первом поединке за выход в групповой этап Лиги конференций Динамо на последних минутах уступило Бешикташу (2:3). Ответный матч – в четверг, 31 августа, в 21:00.

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