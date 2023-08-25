"Як кажуть, динамівці наступили на ті ж граблі. Маю на увазі безпорадність стоперів Сироти та Попова, яка вплинула на підсумковий результат.

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Чим пояснити те, що Луческу ніяк не вдається ліквідувати прогалини в центрі захисту? Передусім, молодим віком оборонців, а Попова ще буквально переслідують травми, які перешкоджають прогресувати.

Що порадив би Луческу? Подбати про запрошення досвідченого центрального захисника, який би швидко навів порядок біля власних володінь. Треба бути реалістом: однієї майстерності воротаря Бущана, який практично самотужки врятував киян від неприємностей в недавньому матчі з грецьким Арісом, явно недостатньо.

Хто зі стоперів підсилив би Динамо? Євген Хачеріді! Але якщо серйозно, то киянам треба у стислі терміни ліквідувати вразливі місця в захисті. Інакше про якісь стабільні успіхи можна забути.

Думаю, що кияни заслуговували, принаймні, не програти. Все ж, учора вони вміло вибігали в атаку, була інтенсивність, не бракувало гольових моментів. Проте все зводив нанівець ненадійний тил. Зрештою, рахунок поєдинку в Бухаресті – не критичний. Один забитий м'яч в Стамбулі через тиждень може все кардинально змінити. Тому для киян ще не все втрачено. Треба тільки скористатися тим, що оновленому Бешикташу ще бракує зіграності і потішити надійністю в обороні", – сказав Михалик у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, у першому поєдинку за вихід у груповий етап Ліги конференцій Динамо на останніх хвилинах поступилось Бешикташу (2:3). Матч-відповідь – у четвер, 31 серпня, о 21:00.

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