"До новостей, которые связывают этого итальянского тренера с Шахтером, я не очень-то и следил за его работой. Но потом я внимательно посмотрел 3-4 игры Сассуоло и могу сказать, что Де Дзерби подходит Шахтеру. Его команда много контролирует мяч.

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Но в Лиге чемпионов дончанам будет нелегко. На Де Дзерби будет особое давление, намного больше, чем в Сассуоло. Думаю, сначала он не станет много перестраивать в Шахтере. Будем больше подстраиваться под игровую философию украинского гранда. Для Роберто Де Дзерби Шахтер – это хороший трамплин в большой европейский футбол", – поделился Бабич в интервью Footboom.

Напомним, контракт итальянского специалиста с Шахтером рассчитан на два года. До "горняков" Де Дзерби возглавлял такие команды как Сассуоло, Палермо, Фоджа и Дарфо Боарио.

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