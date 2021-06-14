"Замечательно, что мы снова играем перед болельщиками, мы можем их слышать, а они снова на стадионе. Для нас это дополнительная поддержка.

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Мой гол? Это был отличный момент. Я был расстроен, потому что хотел забить в первом тайме. Было большим облегчением снова получить новый шанс и реализовать его. Я забил, потому что мы верили. Знал, что у нас будет больше возможностей, и нужно быть начеку, когда возникнет момент.

Я забил красивый гол, но не думаю, что это была моя лучшая игра. Можно сказать, что это был самый красивый гол в моей карьере. Точный удар стал для меня большим облегчением", – цитирует Дюмфриса официальный сайт УЕФА.

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