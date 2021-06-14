Дюмфрис – о победном голе в матче с Украиной: Самый красивый в моей карьере
Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис прокомментировал победу в первом матче на Евро-2020 против Украины (3:2).
"Замечательно, что мы снова играем перед болельщиками, мы можем их слышать, а они снова на стадионе. Для нас это дополнительная поддержка.
Нидерланды – Украина – 3:2 – видео голов и обзор матча
Мой гол? Это был отличный момент. Я был расстроен, потому что хотел забить в первом тайме. Было большим облегчением снова получить новый шанс и реализовать его. Я забил, потому что мы верили. Знал, что у нас будет больше возможностей, и нужно быть начеку, когда возникнет момент.
Я забил красивый гол, но не думаю, что это была моя лучшая игра. Можно сказать, что это был самый красивый гол в моей карьере. Точный удар стал для меня большим облегчением", – цитирует Дюмфриса официальный сайт УЕФА.
"Миколенко залишається в Динамо": претензії до Шеви і три ключові винуватці поразки – реакція на драму в Амстердамі