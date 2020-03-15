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"Запретили ехать домой, попросили поменьше ходить куда-нибудь", – Дитятьев о ситуации с коронавирусом в Польше

11:27 46 Читати українською
"Запретили ехать домой, попросили поменьше ходить куда-нибудь", – Дитятьев о ситуации с коронавирусом в Польше
Алексей Дитятьев / Фото из открытых источников

Украинский легионер Краковии Алексей Дитятьев рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в Польше.

"Я не вижу в Польше сильной паники. Спал ажиотаж в продуктовых магазинах. Но очень мало людей выходят на улицу, закрыли школы и садики до конца марта.

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Что касается футбола, то у нас отменили все игры тоже до конца марта. В клубе сказали, что соберут нас 22-го числа, тогда мы начнем тренироваться и готовиться к матчам. Пока так, возможно, что-то еще изменится. Нам запретили ехать домой к семьям, выезжать из страны. Попросили поменьше ходить куда-нибудь, отсидеться дома. На данном этапе вот такие дела. Без паники!", – рассказал Дитятьев в комментарии телеканалу Футбол 1.

Напомним, 31-летний защитник играет за польский клуб с лета 2017 года. В октябре 2019-го украинец продлил контракт с Краковией до конца сезона 2021/22. В Украине футболист успел поиграть за Энергию, Крымтеплицу, Буковину, Олимпик, Ворсклу и Карпаты.

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Теги
коронавирус Украинцы за рубежом Алексей Дитятьев Алексей Дитятьев Краковия Краковия Польша Мир Легионерский хлеб
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