"Ми повинні дотримуватися закону – до січня не можемо робити жодних офіційних пропозицій футболісту.

Тайсон відвідав тренування Інтернасьйонала – зірка Шахтаря вже підписав контракт з бразильцями, – ЗМІ

Інтерес гравця є, але поки що не більше того. Для початку свою згоду повинен дати Тайсон, а потім вже наступний крок – відпустить його клуб чи ні. У будь-якому випадку, ми зможемо вести переговори про контракт лише у січні. Наше спілкування з Тайсоном було продуктивним і обнадійливим, але це поки все, що я можу на даний момент сказати", – цитує Каетано видання Globoesporte.

Нагадаємо, контракт Тайсона з Шахтарем діє до літа 2021 року. Раніше футболіст неодноразово заявляв про своє бажання повернутися в Інтернасьйонал, де він починав свою професійну кар'єру. Однак, "гірники" мають намір втримати гравця і готові запропонувати йому новий контракт.

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