Атлетико и Манчестер Юнайтед – главные претенденты на Фелиша

Талантливый полузащитник Бенфики Жоау Фелиш может сменить клубную прописку этим летом.

Манчестер Юнайтед и мадридский Атлетико остаются главными претендентами на полузащитника Бенфики Жоау Фелиш, передает издание Record.

Фелиш станет самым высокооплачиваемым игроком Бенфики с фантастической клаусулой

По данным источника, испанцы и англичане готовы выплатить португальцам отступные за футболиста в размере 120 млн евро. К слову, руководство "орлов" не собирается снижать клаусулу игрока.

В текущем сезоне Фелиш сыграл 42 матча за "орлов", в которых отметился 19 голами и 11 ассистами. Кроме того, он внес значительный вклад в чемпионство Бенфики.

Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – хавбек Бенфіки, який вже пише історію у Європі