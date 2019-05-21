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Атлетико и Манчестер Юнайтед – главные претенденты на Фелиша

21 мая 12:50 90 Читати українською
Атлетико и Манчестер Юнайтед – главные претенденты на Фелиша
Жоау Фелиш / Sports Illustrated

Талантливый полузащитник Бенфики Жоау Фелиш может сменить клубную прописку этим летом.

Манчестер Юнайтед и мадридский Атлетико остаются главными претендентами на полузащитника Бенфики Жоау Фелиш, передает издание Record.

Фелиш станет самым высокооплачиваемым игроком Бенфики с фантастической клаусулой

По данным источника, испанцы и англичане готовы выплатить португальцам отступные за футболиста в размере 120 млн евро. К слову, руководство "орлов" не собирается снижать клаусулу игрока.

В текущем сезоне Фелиш сыграл 42 матча за "орлов", в которых отметился 19 голами и 11 ассистами. Кроме того, он внес значительный вклад в чемпионство Бенфики.

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