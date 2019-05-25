Директор Бенфіки повісив цінник на Феліша – сума велика, але доступна для європейських грандів

Виконавчий директор Бенфіки Домінгос Соареш де Олівейра вніс конкретику щодо можливого трансферу головного таланта "орлів" Жоау Феліша.

"Наша мета – зберегти склад. Якщо хтось запропонує 100 млн євро за Феліша, ми його не продамо. Звичайно, це великі гроші. У Португалії ще не продавали гравця за таку суму, але ми хочемо перемагати на полі, і зробимо для цього все що потрібно.

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Якщо нам не заплатять 120 млн євро, Жоау залишиться", – цитує Олівейру Goal з посиланням на ефір телеканалу TVI24.

Нагадаємо, в послугах Феліша зацікавлені багато європейських грандів, в тому числі Манчестер Сіті, Ювентус, Атлетіко та інші.

У поточному сезоні Жоау зіграв 42 матчі за "орлів", в яких відзначився 19-ма голами і 11-ма ассистами.

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