Директор Арсенала зізнався, чому клуб не продовжив контракт з Ремзі

Директор лондонського Арсенала Рауль Санлеї розповів, чому Аарон Ремзі пішов з клубу, як вільний агент.

"Що б там не було, ми увійшли до фінального року його контракту. Це проблема. Нам потрібно нести відповідальність за управління клубом. Одна з ключових речей для мене – я бачив подібне в інших клубах – зберігати раціональність в балансі зарплат в команді.

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Через обставини, що склалися, через те, що ми не продовжили контракт з Аароном вчасно, ми опинилися в ситуації, в якій у нього з'явилися неймовірні пропозиції зі значним підвищенням зарплати.

Він був готовий залишитися в Арсеналі і піти на певні поступки, але в підсумку нам потрібно нести відповідальність за свої дії і захищати інтереси клубу.

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Ми зрозуміли, що ми внесемо розбалансованість, яка дуже зашкодить команді в середньостроковій і довгостроковій перспективі", – цитує Санлея The Telegraph.