Луганская Заря во время зимнего трансферного окна может продолжить практику аренды молодых игроков Динамо.

Аренда Дениса Кузыка и Евгения Исаенко в Колосе завершилась 31 декабря 2022 года. Игроки вернутся в Динамо для дальнейшего трансфера, сообщает SportArena .

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В услугах 20-летнего защитника и 22-летнего форварда заинтересована Заря. Если трансферы состоятся, количество арендованных динамовцев в луганском клубе вырастет до шести. Сейчас там играют Владимир Бражко, Николай Михайленко, Ахмед Алибеков и Сергей Булеца.

В текущем сезоне Кузык провел за Колос всего 124 минуты (4 матча), в активе Исаенко 215 минут в 12 поединках.

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