"Конечно, играю не так часто, поэтому не могу сказать, что доволен своим положением. Хочется больше играть, но при этом есть свои нюансы.

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Мысли о поиске новой команды? Я на постоянной связи со своим агентом. Если будут интересные варианты, будем подходить и разговаривать с руководством, тренерским штабом. Я хочу играть в футбол, а не сидеть на скамейке запасных. Контракт с Динамо действует до 2025 года, так что пока рано думать о его продлении.

Конечно, я счастлив быть в таком клубе как Динамо, и если будет возможность играть, то с удовольствием остался бы в Киеве. Если же нет, то буду думать, что делать дальше. С 2018 года варианты были разве что на уровне разговоров, такое случалось нередко. Я подходил к тренерам, чтобы отпустили для получения игровой практики, но мне всегда говорили, что нужно в Динамо.

Если бы было предложение от клубов из Бельгии или Чехии, я бы с удовольствием его рассмотрел. И у меня были варианты за то время, что играю в Динамо. Но, опять же, чтобы дело перешло от слов к конкретике, нужно было согласие тренерского штаба и президента", – цитирует Андриевского Український футбол.

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