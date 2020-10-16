"После Франции разговаривал с Сидорчуком. Я ему сказал, что и это надо пережить. Потому что в жизни каждого футболиста бывают такие игры, хотя он и не играл. Бущан сделал все возможное, чтобы не было двузначного счета, мы это видели. Но бывает...

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Это был холодный душ для сборной, для игроков Динамо. Команда Шевченко оказалась в тяжелейшей ситуации, когда игроки, еще вчера составляющие костяк сборной, не смогли присутствовать. Но наши футболисты, динамовцы, доказали, что незаменимых нет. И правильно сказал главный тренер, что теперь надо задуматься тем, кто по тем или иным причинам не играл. По уважительным, но не играл. Или из-за травмы, или из-за болезни.

На поле было 11 гладиаторов, которые боролись, они могли проиграть. Проиграть могли с минимальным счетом, могли проиграть с большим счетом. Но Бущан и вся команда сделали все, чтобы впервые в истории украинского футбола наша сборная победила сборную Испании. Я поздравляю всех игроков и тренеров с этим выдающимся успехом", – сказал Игор Суркис в коментарии программе Профутбол.

Напомним, сборная Украины провела три топ-матча за семь дней в октябре. Подопечные Шевченко проиграли Франции с рекордным счетом (1:7), минимально уступили Германии (1:2) в Лиге наций и победили Испанию (1:0) впервые в своей истории.

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