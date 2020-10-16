"Після Франції розмовляв із Сидорчуком. Я йому сказав, що і це треба пережити. Тому що в житті кожного футболіста бувають такі ігри, хоча він і не грав. Бущан зробив все можливе, щоб не було двозначного рахунку, ми це бачили. Але буває...

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Це був холодний душ для збірної, для гравців Динамо. Команда Шевченка потрапила в надзвичайна важку ситуацію, коли гравці, що ще вчора складали кістяк збірної, не змогли бути присутніми. Але наші футболісти, динамівці, довели, що незамінних немає. І правильно сказав головний тренер, що тепер треба задуматися тим, хто з тих чи інших причин не грав. Через поважні причини, але не грав. Або через травму, або через хворобу.

На полі було 11 гладіаторів, які боролися, вони могли програти. Програти могли з мінімальним рахунком, могли програти з великим рахунком. Але Бущан і вся команда зробили все, щоб вперше в історії українського футболу наша збірна перемогла збірну Іспанії. Я вітаю всіх гравців і тренерів з цим видатним успіхом", – сказав Ігор Суркіс у коментарі програмі Профутбол.

Нагадаємо, збірна України провела три топ-матчі за сім днів у жовтні. Підопічні Шевченка програли Франції з рекордним рахунком (1:7), мінімально поступились Німеччині (1:2) у Лізі націй та перемогли Іспанію (1:0) вперше у своїй історії.

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