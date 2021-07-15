Руководство Вест Хэма провело переговоры с Динамо по поводу возможного трансфера Георгия Бущана, сообщает Evening Standard.

Бущан остается в Динамо – киевляне установили солидную сумму отступных

Однако голкипер киевлян не является главной опцией "молотков" для усиления вратарской позиции. Вест Хэм намерен арендовать Альфонса Ареола из ПСЖ, который прошлый сезон провел в Фулхэме. Также лондонцы претендуют на открытие АПЛ Сэма Джонстона, который с Вест Бромвичем вылетел из чемпионата. Впрочем, "молотки" не готовы платить 10 млн фунтов стерлингов, которые требуют за вратаря сборной Англии.

Ранее сообщалось об интересе Марселя и Ниццы в Бущана, но Динамо готово отпустить своего голкипера за сумму не меньше 15 млн евро. Заметим, вратарь является воспитанником "бело-синих", но игроком основы стал лишь в сезоне 2020/21. Георгий на клубном уровне сыграл в 35 матчах кампании, 17 из которых отстоял на ноль, а в остальных пропустил 27 мячей.

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