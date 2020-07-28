toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Динамо заинтересовалось российским хавбеком

14:50 - Читати українською
Динамо заинтересовалось российским хавбеком
Антон Зиньковский / Фото ФК Крылья Советов

Киевский клуб может усилиться игроком чемпионата России.

Полузащитник Антон Зиньковский попал на радары киевского Динамо, уверяет sport-express.

Динамо готово потратить 8 млн евро на защитника Галатасарая

24-летний россиянин выступает за Крылья Советов. Клаусула игрока составляет около 1 млн долларов. Конкуренцию Динамо в охоте за хавбеком могут составить Краснодар и Зенит, именно питерцы являются фаворитом в этой борьбе.

В прошлом сезоне РПЛ Зиньковский провел 27 матчей, в которых отметился 8-ю ассистами.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо

blog_ava
Луческу останавливался в доме Суркисов, когда прилетал в Киев, – Денисов
08:54
5711
Теги
Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Зенит Зенит Краснодар Краснодар Крылья Советов Крылья Советов Трансферы Динамо Киев Антон Антон Зиньковский
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
39
мин
Черноморец
19:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук