Динамо заинтересовалось российским хавбеком

Полузащитник Антон Зиньковский попал на радары киевского Динамо, уверяет sport-express.

Динамо готово потратить 8 млн евро на защитника Галатасарая

24-летний россиянин выступает за Крылья Советов. Клаусула игрока составляет около 1 млн долларов. Конкуренцию Динамо в охоте за хавбеком могут составить Краснодар и Зенит, именно питерцы являются фаворитом в этой борьбе.

В прошлом сезоне РПЛ Зиньковский провел 27 матчей, в которых отметился 8-ю ассистами.

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