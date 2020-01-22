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Динамо заборгувало Самбрано зарплатню за кілька місяців, – ЗМІ

15:38 615 Читать на русском
Динамо заборгувало Самбрано зарплатню за кілька місяців, – ЗМІ
Карлос Самбрано / Твіттер збірної Перу

Захисник Динамо Карлос Самбрано може покинути Київ з фінансовими претензіями до клубу.

Бока Хуніорс активізувався у переговорах щодо перуанця, інформує TyC Sports.

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Трансфер Самбрано залежить від майбутнього 34-річного захисника Боки Пауло Гольца, який незабаром повинен покинути Бомбонеру. Саме гравець Динамо може замінити аргентинського ветерана. Джерело відзначає, що Самбрано налаштований перейти в аргентинський гранд будь-якою ціною, до того ж Динамо винне центрбеку зарплатню за кілька місяців.

Нагадаємо, чинний контракт перуанця зі столичним грандом розрахований до кінця 2021 року. В поточному сезоні він не зіграв жодного матчу за Динамо.

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