"Ковалец действительно уже несколько дней находится в Польше и тренируется с Динамо, но это не значит, что он перейдет в киевский клуб. Пока что к нему присматриваются. Ему 29 лет и он играет на позиции Буяльского, которому тоже 29 лет и который является одним из лучших атакующих полузащитников страны. Есть еще Денис Гармаш – также сильный и опытный футболист.

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Я не уверен, что Динамо сейчас нужен 10-й номер, но с другой стороны, раньше Луческу очень хотел видеть в Динамо Тотовицкого. Он тоже играет на этой позиции, но его планировали использовать в другом амплуа. Ситуацию с Ковальцем будет решать Луческу. Хавбек тренируется с Динамо, но это еще совсем не означает переход", – резюмировал Вацко в эфире Вацко Live.

Напомним, Ковалец стал свободным агентом по завершении контракта с Александрией. В октябре полузащитник получил ужасную травму "крестов", поэтому успел наиграть в сезоне лишь 11 матчей, оформив 1 гол и 2 ассиста. Обычно он раздавал 5-6 результативных передач за кампанию, выполняя роль креативного центра Александрии.

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