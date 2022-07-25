Мирча Луческу определился со списком игроков, летящих на ответный матч второго раунда ЛЧ против Фенербахче.

В Стамбул полетели 24 футболиста, среди которых трое голкиперов, информирует официальный сайт Динамо. Заметной потерей можно считать только Владсилава Супрягу, но он пропускал и первый матч.

Фенербахче – Динамо: прогноз на ответный матч Лиги чемпионов

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Денис Антюх;

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Напомним, поединок Фенербахче – Динамо состоится 27 июля на стадионе Шюкрю Сараджоглу, начало в 20:00. Первая встреча завершилась нулевой ничьей.

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