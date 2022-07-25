"Ковалець справді вже кілька днів перебуває у Польщі та тренується з Динамо, але це не означає, що він перейде до київського клубу. Поки що до нього придивляються. Йому 29 років і він грає на позиції Буяльського, якому теж 29 років і який є одним із найкращих атакувальних півзахисників країни. Ще є Денис Гармаш – також сильний і досвідчений футболіст.

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Я не впевнений, що Динамо зараз потрібен 10 номер, але з іншого боку, раніше Луческу дуже хотів бачити в Динамо Тотовицького. Він теж грає на цій позиції, але якого він планував використати в іншому амплуа. Ситуацію з Ковальцем буде вирішувати Луческу. Хавбек тренується з Динамо, але це ще зовсім не означає перехід", – резюмував Вацко у ефірі Вацко Live.

Нагадаємо, Ковалець став вільним агентом після завершення контракту з Олександрією. У жовтні півзахисник зазнав жахливої травми "хрестів", тому встиг награти у сезоні лише 11 матчів, оформивши 1 гол та 2 асисти. Зазвичай він роздавав 5-6 результативних передач за кампанію, виконуючи роль креативного центру Олександрії.

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