toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Динамо выходит из карантина – известна дата начала тренировок

22:31 18 Читати українською
Динамо выходит из карантина – известна дата начала тренировок
ФК Динамо

Киевское Динамо планирует завершить карантин и начать готовиться к возобновлению сезона.

Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык. По его информации, тренировки начнутся уже в понедельник, 13 апреля. К слову, карантин в Украине введен до 24 апреля.

Де Пена признался, как Динамо контролирует тренировки игроков в условиях карантина

"Динамо выходит из карантина! С понедельника футболисты будут работать группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на полях базы в Конча-Заспе и стадионе Динамо", – написал Цыганык на своей странице в Твиттере.

Напомним, на вынужденный перерыв Динамо ушло, занимая третье место в турнирной таблице УПЛ. После 23 туров в активе команды Алексея Михайличенко 46 очков.

Граєш або отримуєш 0:3, ліміт на здорових футболістів, переїзд у Китай, або Чи виправдана паніка Динамо

blog_ava
Коваленко в Рому – агент украинца прокомментировал возможный трансфер
11:13
392
Теги
Игорь Цыганык Главное коронавирус Динамо Киев Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
10
мин
Леванте
23:55
Атлетико
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук