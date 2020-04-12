Динамо выходит из карантина – известна дата начала тренировок

Киевское Динамо планирует завершить карантин и начать готовиться к возобновлению сезона.

Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык. По его информации, тренировки начнутся уже в понедельник, 13 апреля. К слову, карантин в Украине введен до 24 апреля.

Де Пена признался, как Динамо контролирует тренировки игроков в условиях карантина

"Динамо выходит из карантина! С понедельника футболисты будут работать группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на полях базы в Конча-Заспе и стадионе Динамо", – написал Цыганык на своей странице в Твиттере.

Напомним, на вынужденный перерыв Динамо ушло, занимая третье место в турнирной таблице УПЛ. После 23 туров в активе команды Алексея Михайличенко 46 очков.

Граєш або отримуєш 0:3, ліміт на здорових футболістів, переїзд у Китай, або Чи виправдана паніка Динамо