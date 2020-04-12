Де Пена признался, как Динамо контролирует тренировки игроков в условиях карантина

Полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена рассказал, как поддерживает физическую форму во время пандемии коронавируса.

"Я езжу на базу 3-4 раза в неделю. Да, это хорошие, даже тяжелые тренировки, но все равно мне больше по душе тренироваться в группе. Тем не менее, очень важно, что мы продолжаем работу с мячом и поддерживаем хорошую физическую форму.

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Каждый день я на связи с тренером по физической подготовке. Также общался с главным тренером, был рад увидеть его базе. Для нас, игроков, важно, что он интересуется нашим состоянием и следит за нашей индивидуальной работой.

Медицинский персонал имеет полную информацию о нашем состоянии. Мы обязаны отправлять данные о температуре тела и докладывать о самочувствии. О любых проблемах со здоровьем мы должны немедленно сообщать нашим врачам, но к счастью, пока все хорошо. Тренерский штаб также имеет полную информацию – ту же беговую работу на базе мы выполняем с GPS датчиками, и они получают все данные о проделанной работе", – цитирует Де Пену прес-служба Динамо.

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