Динамо выдвинуло свои требования Андерлехту – киевляне не против подписать Враньеша

Киевское Динамо не прочь усилиться боснийским защитником Огненом Враньешом.

Динамо провело переговоры с Андерлехтом по трансферу защитника Огньена Враньеша, сообщает портал Het Nieuwsblad.

Динамо может приобрести защитника Андерлехта Враньеша

Сообщается, что киевляне не против подписать боснийца и озвучили свои условия потенциальной сделки.

Бельгийский клуб хочет избавиться от игрока и сейчас контактирует с другими командами, которые заинтересованы в услугах 29-летнего защитника.

Сейчас Враньеш переведен в дубль Андерлехта. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей, результативными действиями не отличался.