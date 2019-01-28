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Динамо выдвинуло свои требования Андерлехту – киевляне не против подписать Враньеша

28 января 12:04 928 Читати українською
Динамо выдвинуло свои требования Андерлехту – киевляне не против подписать Враньеша
Огнен Враньеш / Фото: соцсети

Киевское Динамо не прочь усилиться боснийским защитником Огненом Враньешом.

Динамо провело переговоры с Андерлехтом по трансферу защитника Огньена Враньеша, сообщает портал Het Nieuwsblad.

Динамо может приобрести защитника Андерлехта Враньеша

Сообщается, что киевляне не против подписать боснийца и озвучили свои условия потенциальной сделки.

Бельгийский клуб хочет избавиться от игрока и сейчас контактирует с другими командами, которые заинтересованы в услугах 29-летнего защитника.

Сейчас Враньеш переведен в дубль Андерлехта. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей, результативными действиями не отличался.

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Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Динамо Киев Андерлехт Андерлехт Огнен Враньеш Огнен Враньеш
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