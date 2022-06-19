"Динамо после разогрева мышц на швейцарцах перейдет к более серьезным спарринг-партнерам. В рамках продолжения благотворительного турне уже достигнуты договоренности с Лионом и Эвертоном.

Динамо сыграет с топ-клубом Франции перед Фенербахче

С французами киевляне сыграют еще до своего старта в отборе Лиги чемпионов, а с англичанами сразу после 2-го квалифайн-раунда", – сообщает Telegram-канал BurBuzz.

Напомним, 19 июля Динамо проведет первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче. В рамках подготовки к дуэли киевляне сыграют несколько спаррингов. Первыми соперниками станут швейцарские коллективы Ивердон-Спорт (26 июня) и Лозанна Спорт (29 июня).

Россия напала на Украину: европейский мини-тур Динамо, Луческу вернулся в Киев, неприятные новости из Луцка (LIVE)