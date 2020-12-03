"Бело-синие" уже сегодня начинают подготовку к очередному матчу чемпионата Украины.

Вчера, 2-го декабря, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов подопечные Мирчи Луческу в Турине уступили Ювентусу со счетом 0:3.

Ювентус – Динамо: незабутні півгодини Луческу зі "Старою синьйорою", або Позитиву більше, ніж ви думали

Сегодня после завтрака делегация Динамо отправилась в аэропорт Турина, откуда чартерным рейсом вылетела в столицу Украины, сообщает официальный сайт "бело-синих".

По приезду в Киев, динамовцы отправились на клубную базу в Конча-Заспе. Игроков, которые приняли участие в матче с Ювентусом, сегодня ожидают восстановительные процедуры, остальные – проведут тренировку.

Напомним, уже через два дня, в субботу, 5 декабря, киевляне сыграют поединок 12-го тура украинской Премьер-лиги против Мариуполя. Ныне подопечные Луческу возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины, опережая Шахтер на три очка.

Никаких сюрпризов, гендерный шовинизм, один герой Киева и все надежды на Ференцварош: реакция соцсетей на разгром Динамо