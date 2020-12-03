"Футбол 24" собрал первую реакцию экспертов и известных болельщиков по мотивам поединка 5-го тура Лиги чемпионов между туринским Ювентусом и киевским Динамо. Украинский гранд потерпел разгромное поражение на выезде (0:3).

Итальянский гранд в очередной раз стал непреодолимой вершиной для "динамовцев". В нынешнем сезоне Киев дважды уступил "Старой синьоре", да еще и не забил ни одного мяча! Футбольная общественность, однако, была готова к такому развитию событий. Динамо критикуют, но сходятся во мнении, что главный матч года ждет "бело-синих" на следующей неделе.

Ювентус – Динамо – 3:0 – видео голов и обзор матча

Бывший хавбек сборной Украины, а ныне телеэксперт Евгений Левченко лаконично описал то, что у всех крутилось на языке – чуда не произошло.

Юве, конечно же сильнее. Никаких сюрпризов, чуда не произошло. Хоть моментов было достаточно. Теперь все взоры на противостояние с Ференцварошем. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) December 2, 2020

Известный скаут Алекс Великих отметил медленный прогресс Динамо и назвал предпосылки для выхода на новый уровень. Цыплят по осени считают, а результат работы клуба в этом году – после поединка с Ференцварошем на следующей неделе.

Главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков решился на нетолерантное признание после пенальти, который не увидела Стефани Фраппар.

Гуру журналистского цеха, ведущий спортивных новостей на телеканале "Киев" Руслан Свирин очертил 2 фактора поражения в Турине. Cherchez la femme и тут...

Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий грустит из-за безнадежности Динамо и взял себе в союзники культового комментатора Дмитрия Джулая, который давно ничего не ждет от любимой команды...

Динамо настільки мізерне і вбоге, що аж нецікаво.

"Від Динамо я не очікую нічого", - ця фраза Джулая стає девізом. Звикли. Ні обіцянок, ні пробачень... — Олег Бабій (@Gullit_87) December 2, 2020

Наш человек в Израиле, журналист Леон Вургафт тоже не обошел вниманием арбитраж. Вердикт прост: офсайда у Роналду не было, одиннадцатиметровый на Вербиче – был.

Даниил Вереитин, PR-специалист телеканалов "Футбол", жалеет голкипера "бело-синих". Бущан крутился, как белка в колесе, но даже его стараний оказалось мало для избежания разгрома.

"Это Динамо пока неспособно на громкие сенсации в Европе", – резюмировал журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас.

Шкода, що це Динамо поки неспроможне на гучні сенсації в Європі. У Турині не було шансів зачепитися за очки. Навіть реалізуй свої нагоди. Було відчуття, що своїм класом Юве дотиснув би і не пішов з поля без перемоги. Матч року у киян попереду. І до нього, здається, готуються уже. — Igor Burbas (@iburbas) December 2, 2020

Главред сетевого сообщества "Исландия" Сергей Гришин последователен в своем нежелании смотреть матчи Динамо после назначения Мирчи Луческу. Еще немного нетерпимости.

Не дивився жодної гри Динамо, відтоді як клуб очолив цей імпортний молдаванин. — Грішин (@grishyn_ua) December 3, 2020

И порция мемов от Брутального футбола – на десерт.

Ювентус – Динамо: Роналду і Ко задавили в ЛЧ, сувенірна гра, 20 хвилин щастя та історичне суддівство, на яке заслужили