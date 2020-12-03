"Біло-сині" вже сьогодні розпочинають підготовку до чергового матчу чемпіонату України.

Вчора, 2-го грудня, у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів підопічні Мірчі Луческу в Турині поступились Ювентусу з рахунком 0:3.

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Сьогодні після сніданку делегація Динамо вирушила в аеропорт Турина, звідки чартерним рейсом вилетіла до столиці України, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

По приїзду до Києва, динамівці вирушили на клубну базу в Конча-Заспі. Гравців, які взяли участь в матчі з Ювентусом, сьогодні очікують відновлювальні процедури, інші – проведуть тренування.

Нагадаємо, вже за два дні, в суботу, 5 грудня, кияни зіграють поєдинок 12-го туру української Прем'єр-ліги проти Маріуполя. Наразі підопічні Луческу очолюють турнірну таблицю чемпіонату України, випереджаючи Шахтар на три очки.

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