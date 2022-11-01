Андрей Оберемко возвращается в киевский клуб, но уже в другом статусе.

Ветеран УПЛ получил работу тренера по физподготовке в штабе Динамо U-19, сообщает Динамомания.

"С жизнью прощались не раз и не два": экс-хавбек Динамо рассказал, как пережил ад в Мариуполе

Оберемко воспитывался в структуре киевского клуба с 2001 по 2011 годы и провел более ста матчей за молодежные команды, но за взрослого наиграл всего 44 минуты. Затем были Ворскла, Металлист, запорожский Металлург и Ильичевец – всего 100 матчей и 4 гола на уровне УПЛ, также есть 10 игр в Лиге Европы. В составе молодежной сборной Украины хавбек провел 24 поединка.

Последним местом работы 38-летнего Оберемко был Мариуполь U-19. Специалист вместе с семьей покинул разрушенный оккупантами город и теперь попытается принести пользу родному Динамо.

"Забив гол і подумав – от якби батьки це побачили": бек Металіста про життя в окупації і стрибок з аматорів в УПЛ у 27